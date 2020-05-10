Илон Маск обругал на русском языке бывшего американского министра

Райх написал на своей странице в Twitter что Маск угрожает лишить людей работы, если бизнесмену не позволят рисковать здоровьем сотрудников. Он добавил, что это капитализм ”в худшем проявлении”.

”Идиот”, — ответил ему глава Tesla на русском языке.

Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в другой штат из-за запрета местных властей возобновить производство электрокаров на фоне пандемии коронавируса.

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.



Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi — Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.