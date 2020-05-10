Илон Маск обругал на русском языке бывшего американского министра

Американский бизнесмен и глава Tesla Илон Маск обругал бывшего министра США Роберта Райха на русском языке в Twitter.
Райх написал на своей странице в Twitter что Маск угрожает лишить людей работы, если бизнесмену не позволят рисковать здоровьем сотрудников. Он добавил, что это капитализм ”в худшем проявлении”.
”Идиот”, — ответил ему глава Tesla на русском языке.
Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в другой штат из-за запрета местных властей возобновить производство электрокаров на фоне пандемии коронавируса.
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