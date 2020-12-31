Хельсинки встретит Новый год лазерным шоу с башни Олимпийского стадиона
В условиях коронавируса финской столице пришлось искать замену традиционному салюту и концерту на Сенатской площади, пишет Yle.
В условиях коронавируса финской столице пришлось искать замену традиционному салюту и концерту на Сенатской площади, пишет Yle.
Сегодня с заходом солнца на башне Олимпийского стадиона вспыхнут зеленые лазерные огни, а небо над Хельсинки озарится созданной этими огнями ими надписью ”2020-2021”. Световое шоу продлится всю новогоднюю ночь, и при ясной погоде его можно будет увидеть за десятки километров.
Лазерные прожекторы заменят в коронагод традиционный новогодний салют. Световое произведение будет сопровождаться радиотрансляцией, которую можно будет услышать в FM-диапазоне на частоте 105,8 мегагерц. Там будут отбивать азбукой Морзе ”2020-2021” и передавать новогодние пожелания жителей финской столицы.
Традиционный новогодний концерт на Сенатской площади заменен на концерт Classical Trancelations, в котором хиты электронной музыки обретают новую жизнь в исполнении симфонического оркестра. Первый раз такой концерт состоялся в Helsinki Areena в сентябре 2018 года, а сейчас он пройдет в праздничном зале столичной ратуши. За прямой трансляцией можно будет следить с 22.30 на канале Yle TV1 или на портале Yle Areena.
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