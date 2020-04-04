Грустный мировой рекорд: в США за сутки из-за коронавируса умерли 1 400 человек

Более 1,4 тыс. человек умерли в США за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Так, по его сведениям, к вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывалось 7406 случаев летального исхода вследствие COVID-19. По подсчетам телекомпании CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1423. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире. Предыдущий антирекорд был также зафиксирован в США, когда к вечеру 1 апреля за 24 часа жертвами заболевания стали 1243 человека.

Заразились, по информации Университета Джонса Хопкинса, 276 995 человек. Суточный рост по этому показателю составил 31 782 случая инфицирования.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!