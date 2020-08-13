ГРАФИКА | Сравнимо с ядерным ударом: взрыв в Бейруте оставил кратер глубиной 43 метра

По уточненным данным, мощный взрыв в бейрутском порту унес жизни 158 человек, в том числе 43 граждан Сирии. Около 6000 человек получили ранения. Нанесен огромный ущерб жилищному фонду, в результате чего более 200 000 человек остались без крова.

Взрыв произошел 4 августа на складе, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры, которая может быть использована и для производства взрывчатки.

По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.

Взрыв ощутили не только в Ливане, но и далеко за его пределами. Как сообщает агентство AFP, на Кипре (240 км от Ливана), по данным Геологической службы США (USGS), было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.