Государственные ресурсы Белоруссии подверглись хакерской атаке

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии зафиксировал в субботу вечером волну DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте организации.

"Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET", — говорится в тексте. Отмечается, что мишенью было оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны.

"Необходимо отметить, что технические решения по защите <…> провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием", — заявили в центре.

В воскресенье в Белоруссии пользователями также фиксируются массовые проблемы с мобильным интернетом. Эту информацию подтвердили в ведущей телекоммуникационной компании страны "Белтелеком". "В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве", — отметил заместитель генерального директора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков в комментарии информационному сервису Onliner. В компании также добавили, что не могут пояснить, генерируют эти процессы "люди или машины", заверив, что работают над устранением проблемы.

Как отмечают корреспонденты ТАСС в Минске, с 08:30 по местному времени (совпадает с московским) наблюдаются перебои со связью и мобильным интернетом. Не работают мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Проблемы также фиксируются при подключении через VPN. Воспользоваться интернетом в центре белорусской столицы пока получается только в отеле, но в ограниченном режиме, так как загружаются не все страницы. В центре города перекрыта часть улиц, воспользоваться службой заказа такси через мобильный интернет также получается с трудом. Некоторые магазины в Минске сообщают, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.