Госсекретарь США "выставил" Китаю счет за ущерб от пандемии COVID-19

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА ”Новости” со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
”Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир”, — сказал Помпео.
Госсекретарь напомнил, что из-за коронавируса погибли больше 90 тыс. американцев, 36 млн человек в США потеряли работу.
Ранее США заявили, что Китай не смог сдержать коронавирус внутри страны и не проинформировал мир об угрозе вовремя.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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