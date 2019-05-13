13.05.2019, 11:40

Госсекретарь США отменил визит в Москву, но встретится с Лавровым и Путиным в Сочи

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rus.delfi.ee
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Госсекретарь США отменил визит в Москву, но встретится с Лавровым и Путиным в Сочи
AP

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Москву, запланированный на 13 мая, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

Вместо этого политик отправится в Брюссель, где обсудит с чиновниками Евросоюза вопросы, касающиеся Ирана, передает Медуза.

После этого, как и планировалось, Помпео вылетит в Сочи, где 14 мая проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также у госсекретаря намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил источник агентства.

Это будет первый визит Помпео в качестве главы Госдепартамента США в Россию.

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