Госсекретарь США отменил визит в Москву, но встретится с Лавровым и Путиным в Сочи

Вместо этого политик отправится в Брюссель, где обсудит с чиновниками Евросоюза вопросы, касающиеся Ирана, передает Медуза.

После этого, как и планировалось, Помпео вылетит в Сочи, где 14 мая проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также у госсекретаря намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, добавил источник агентства.

Это будет первый визит Помпео в качестве главы Госдепартамента США в Россию.