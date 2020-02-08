”Гоните к черту НАТО”: Жириновский обратился к жителям стран Балтии

Гостем Youtube канала ”И Грянул Грэм” стал политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью он отметил важность добрососедских отношений между Россией и странами Балтии. Главный условием для этого политик считает выход Латвии, Литвы и Эстонии из состава НАТО.
”За Балтийское море бился еще Александр Невский. На будущий год будем праздновать трехсотлетие включения всех прибалтийских земель по Ништатскому миру. Шведский король нам отдал эти земли, у которых не было тогда названия Эстония, Латвия… с учетом того, что это наша территория, наша страна! Там русских было больше, чем местных. Нам неприятно, что сначала большевики незаконно предоставили независимость Латвии, Литве и Эстонии. Нельзя раздавать земли своего государства! Екабпилс в Латвии — это русский город Борисоглебск — там русских больше, чем латышей. Нельзя издеваться над русскими и брать чужие земли”, — сказал Жириновский.
Он добавил, что у России и Латвии есть перспектива экономических отношений.
”Ваш Венспилский порт известный. Вы только за счет портов и живете, экспортируя грузы из России. Вам некуда деться. Вы вынуждены пропускать наши грузы в другие страны Европы. То есть у нас хорошая экономика может быть. Культура взаимодействия, но кто нам мешает, чтобы было двуязычие?”,- вопросительно подчеркивает он.
Политик прокомментировал высказывания российских политологов о возможном обострении отношений между Россией и странами Балтии.
”Мы никогда не будем нападать! Этого в планах нет. Но если на соседней территории возникнет угроза нашей безопасности… Например, оттуда могут взлететь ракеты. Вот у вас на территории страны есть войска НАТО. Проводятся учения, ищут русскоговорящих, чтобы те могли говорить в случае военного конфликта. Мы такого не делаем. И нападать не собираемся. Специально вас запугивают, чтобы увеличить присутствие НАТО. А мы не боимся никого! И столкновения с НАТО тоже”, — сказал он.
В завершении интервью Жириновский еще раз обратился к жителям Латвии.
”Пусть латыши не боятся, на вас никто нападать не собирается. Но присутствие НАТО ставит под угрозу вашу территорию. Угроза ни латышам, языку и культуре, а территории. Не надо связываться с чужой армией! Гоните к черту НАТО! Выходите из НАТО! Давайте снова нормально жить, мы будем к вам приезжать. У вас будут бешеные доходы. Вам нужно избавиться от иностранных войск. Ничьи сапоги не должны топтать латышскую землю. Ничего не бойтесь и приезжайте в Москву!”, — призвал он.
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