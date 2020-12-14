Голосование выборщиков в США: Байден обходит Трампа

Согласно представленным данным, Байден получил 97 голосов выборщиков, а Трамп — 56. В данный момент у демократа уже есть 146 голосов выборщиков, а у республиканца — 79.

Издание отмечает, что Байдена поддержали штаты Коннектикут, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Вермонт, Виргиния. За действующего главу Белого дома свои голоса отдали выборщики из таких штатов, как Арканзас, Айова, Индиана, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси.

В понедельник, 14 декабря, в США проходит голосование выборщиков.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.