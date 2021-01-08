Годовщина крушения самолета МАУ в Иране: как продвинулось расследование

8 января исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. На борту находились граждане шести стран — Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Большинство пассажиров направлялись транзитом в Торонто на обучение и работу после новогодних праздников в Иране. Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних. Все 176 человек погибли.

Самая масштабная катастрофа украинской авиации



Самолет Boeing украинской авиакомпании разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них — 11 украинцев. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю украинской гражданской авиации. На момент выполнения рейса не было никаких ограничений перелетов над Тегераном, хотя за несколько часов до этого Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Иранские власти сначала отрицали, что самолет могли сбить, и настаивали на технических причинах аварии. В то же время некоторые лидеры западных стран со ссылкой на данные разведки утверждали, что лайнер был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО). Через три дня после катастрофы Иран все же признал, что самолет был непреднамеренно сбит военными в результате "человеческой ошибки " в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с напряженной ситуацией в отношениях с США.

Иранская сторона пообещала провести расследование, наказать виновных и выплатить компенсации. Однако процедура расследования, как и вопрос выплат, затягивались в течение года. Более шести месяцев иранская сторона пыталась самостоятельно расшифровать бортовые самописцы и только в июле передала их в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации во Франции. Расшифровки информации с черных ящиков подтвердили ракетную атаку.

Самолет сбит случайно или намеренно?



Основной вопрос расследования, на который в течение года так и не был найден ответ — сбили ли самолет действительно случайно? В Иране настаивают на "человеческом факторе", и дело открыто по статьям о непреднамеренном убийстве или убийстве по неосторожности. Максимальное наказание в этом случае предусматривает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. В то же время украинская сторона сомневается, что самолет сбили по ошибке. В украинской Генпрокуратуре также обеспокоены тем, что иранские власти умалчивают имена и полномочия виновников трагедии. Хотя еще в январе 2020-го Иран сообщал о том, что человек, который сбил самолет, и другие причастные к событию якобы были арестованы. Тогда речь шла в целом о шести подозреваемых.