Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки

Отмечается, что миллиардер будет отстранен от принятия важных решений в компании, которая стремится обогнать своих конкурентов, а также от контроля за процессом наследования, начавшегося после смерти председателя компании Ли Гон Хи в октябре 2020 года.

Также подчеркивается, что тот год, который руководитель Samsung Group уже провел в заключении, будет засчитан в новый срок.

В 2017 году Ли был признан виновным в даче взятки Цой Сун Силь, которая являлась близкой подругой экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, и отправлен в тюрьму на пять лет, напоминает агентство.

Однако в феврале 2018 года суд принял решение смягчить приговор, а Ли Чже Ен вышел на свободу. В следующем году дело вице-президента Samsung Electronics было отправлено на повторное рассмотрение.

В 2018 году Пак Кын Хе приговорили к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около $17 млн по делу о злоупотреблении властью и нецелевом использовании средств. В 2019 году Верховный суд отправил дело на повторное разбирательство, после чего в июле 2020 года Высший суд Сеула сократил тюремный срок до 20 лет.

Ли Чже Ен де-факто возглавлял Samsung с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи был госпитализирован после сердечного приступа.