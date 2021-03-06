Главу Pfizer не пускают в Израиль: он еще не сделал прививку от коронавируса

Альберт Бурла, генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, отменил визит в Израиль, который должен был состояться на следующей неделе. Об этом сообщает израильский ”12 канал”.

По данным телеканала, Бурла и другие участники делегации, которые должны были сопровождать гендиректора Pfizer, не завершили процесс вакцинации: они получили только первую дозу препарата.

В Pfizer заявили, что поездка, скорее всего, состоится в конце весны, но не стали уточнять причины переноса. ”Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения”, — заявил представитель компании (цитата по Jerusalem Post).

Изначально планировалось, что Бурла прибудет в Израиль 8 марта, незадолго до досрочных выборов в парламент, намеченных на 23 марта, передает Times of Israel. Ранее высказывались предположения, что глава Pfizer может отложить поездку, чтобы не повлиять на итоги голосования. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее не раз говорил, что стране удалось получить большое количество доз препарата в том числе благодаря его хорошим отношениям с Бурлой, пишет издание.

В декабре глава Pfizer заявил в интервью CNBC, что на тот момент еще не привился от коронавируса. По словам Бурлы, он и другие топ-менеджеры компании не хотят ”влезать без очереди” в кампанию по вакцинации, развернутую в Соединенных Штатах. ”Мне 59 лет, у меня хорошее здоровье, я не работаю на передовой”, — сказал он тогда, добавив, что сделает прививку, как только это будет возможно.

В конце февраля в интервью NBC Бурла назвал Израиль ”мировой лабораторией” по проверке эффективности препарата от Pfizer: ”Там используется только наша вакцина, а привита уже большая часть граждан”.

Как ранее писал Reuters, по состоянию на середину февраля почти 43% граждан Израиля получили хотя бы один компонент вакцины, а к марту власти рассчитывают привить обеими дозами 50% всего населения. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.