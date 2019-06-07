Главреда RT Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией

Симоньян и Соболь встретились в редакции радиостанции "Эхо Москвы", где Симоньян должна была участвовать в программе "Все сложно". Симоньян, сославшись на сотрудников "Эха", рассказала, что Соболь караулила ее полчаса. Соболь подошла к Симоньян и попросила дать комментарий о новом расследовании ФБК, однако главред RT отказалась отвечать без предварительной договоренности с пресс-службой канала. Соболь стала настаивать, и Симоньян сказала, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности. Впоследствии эфир был сорван.

"Не знаю (насколько все серьезно — ИФ), врачи сказали, что надо оставаться в больнице", — сообщила Симоньян "Интерфаксу" в четверг. "Пока меня госпитализируют на сутки… Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?" — уточнила Симоньян.

Любовь Соболь опубликовала видеозапись разговора с Симоньян в своем твиттере. Она раскритиковала журналистку за то, что беременность мешает ей дать комментарий на вопрос о коррупции, но дает ходить на передачи "Эха Москвы".

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019

Маргарита Симоньян считает, что поступок Соболь — часть ее кампании перед выборами в Мосгордуму.