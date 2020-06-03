Главный эпидемиолог Швеции признал свои ошибки в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от локдауна.
В опубликованном в среду, 3 июня, интервью радиостанции Sveriges radio ("Шведское радио") Тегнелл сказал, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры по борьбе с пандемией.
Изменить свою позицию Тегнелла заставило большое количество жертв пандемии в стране, указывает Sveriges radio. "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше", - признал эпидемиолог.
На вопрос журналиста о том, считает ли он, что в Швеции слишком много людей умерли преждевременно, главный эпидемиолог страны ответил: "Да, абсолютно".
Какой путь следовало бы выбрать Швеции в борьбе с коронавирусом?
По словам Тегнелла, если бы Швеция столкнулась с той же болезнью с тем же уровнем знаний, которым она обладает сегодня, то страна выбрала бы стратегию, "находящуюся где-то посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир".
Что касается действующих сегодня в стране мер по борьбе с коронавирусом, то жителям Швеции по-прежнему запрещено собираться группами более 50 человек, однако уже можно ходить в рестораны и спортивные залы и заниматься шоппингом. Детям в возрасте до 16 лет также можно посещать школу.
По данным Университета Джонса Хопкинсаза 4 июня, число заразившихся коронавирусом в Швеции составляет 38 589 человека. С начала пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 4 542 человека.
При этом уровень смертности от коронавируса в Швеции, который составляет 43 пациента на 100 000 населения, является одним из самых высоких в мире, указывает агентство Bloomberg. Он гораздо выше, чем в граничащих со Швецией Дании и Норвегии, принявших более строгие карантинные меры.
Экономика Швеции и пандемия
При этом надежды Швеции на то, что отказ от локдауна позитивно скажется на экономике страны, судя по всему, не оправдываются. Как заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, королевство находится на пороге самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны.
Ожидается, что ВВП страны сократится на 7 процентов, указывает Bloomberg. Для сравнения: по прогнозам Еврокомиссии, потери экономики всего ЕС из-за коронавируса в 2020 году составят 7,5 процентов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
У него крыша съезжала: документальный фильм об историке Соколове
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Оживший кошмар: в торговом центре упал лифт с людьми