22.02.2020, 21:50

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР


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Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР
Foto: Scanpix

Распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится все меньше. Об этом заявил в субботу на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, передает ТАСС.

Осторожный оптимизм

"Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки", — констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус. "Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", — сказал он, пояснив, что речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

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"Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается", — отметил гендиректор. В этой связи он выразил "особую озабоченность" ситуацией в Иране, где заболели 28 человек. Пятеро из них умерли.

"ВОЗ направила средства для проведения тестов в Иран, и мы продолжим оказывать поддержку в ближайшие дни и недели", — пообещал глава ВОЗ. Обеспокоенность в организации вызвали также сообщения о росте числа заболевших и случаях с летальным исходом, поступившие из Республики Корея и Италии.

Согласно сведениям, которые привел глава ВОЗ, всего за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев заболевания. Умерли восемь человек.

Потенциал распространения

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что "наибольшее беспокойство" продолжает внушать потенциал распространения болезни в государствах со слабой системой здравоохранения. Он напомнил, что в нескольких африканских странах было проведено тестирование из-за подозрений на наличие нового коронавируса, "но, к счастью, результаты оказались негативными".

В ВОЗ составили список из 13 государств Африки, которым требуется уделять приоритетное внимание "вследствие их прямых связей с Китаем" или интенсивного пассажиропотока с этой страной. Организация отправила в ряд государств Африки более 30 тысяч комплектов защитных медицинских средств. В ближайшие недели будет осуществлена поставка еще почти 60 тыс. таких комплектов в 19 стран континента.

Гендиректор напомнил, что ВОЗ разработала план подготовительных мероприятий и реагирования на вспышку коронавируса и призвала мировое сообщество выделить $675 млн. Поддержка, по его словам, особенно требуется "наиболее уязвимым" странам.

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