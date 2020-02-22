Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР

Осторожный оптимизм

"Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки", — констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус. "Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", — сказал он, пояснив, что речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

"Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается", — отметил гендиректор. В этой связи он выразил "особую озабоченность" ситуацией в Иране, где заболели 28 человек. Пятеро из них умерли.

"ВОЗ направила средства для проведения тестов в Иран, и мы продолжим оказывать поддержку в ближайшие дни и недели", — пообещал глава ВОЗ. Обеспокоенность в организации вызвали также сообщения о росте числа заболевших и случаях с летальным исходом, поступившие из Республики Корея и Италии.