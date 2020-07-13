Глава британского МВД просит признать руководимую эстонским мальчиком группу террористической организацией

Хотя Полиция безопасности Эстонии "накрыла” основателя и руководителя международной неонацисткой группировки FKD в начале января этого года (подробнее читайте здесь), британский министр просит ее запретить как террористическую. Это сделало бы преступным принадлежность к ней, ее поддержку и т.п.

В своем обращении Пател отмечает, что организация пропагандирует насилие и убийства и ее деятельность направлена прежде всего на молодых и наиболее ранимых людей.

Министр сослался на случай прошлого года, когда при аресте одно связанного с организацией британца были обнаружены карта полицейских участков и фотография офицера, у которого на месте глаз было написано "предатель расы".