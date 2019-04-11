Гибель сплавлявшегося по российской реке туриста попала на видео

В ролике видно, как турист из Дубны благополучно преодолевает плотину, после чего его сразу затягивает в водоворот. На следующих кадрах его лодка переворачивается, мужчина пытается выбраться из воды, однако безуспешно.

Как позже отметили в комментариях, турист сплавлялся по реке, расположенной недалеко от села Верхняя Троица в Кашинском районе.

В августе 2018 года российская туристка погибла в Алтайском крае во время сплава по реке Катунь на резиновой лодке. Всего в лодке было шестеро путешественников из Барнаула. Течение унесло лодку к лежащему в воде дереву, в результате чего она лопнула.