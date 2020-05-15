Германия отменяет карантин для въезжающих из стран Евросоюза

Новые правила вступят в силу в ближайшие дни, однако Северный Рейн-Вестфалия вводит их уже с 15 мая. Впредь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти домашний карантин. Подробности будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) сказал, что новые правила станут большим облегчением для людей, особенно для тех, которые проживают в приграничных районах. Правительство ФРГ из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 9 апреля ввело обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию. Исключения распространялись лишь на лиц, ежедневно ездящих в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!