Генштаб России: США начали разработку стратегии ”Троянский конь”

Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий ”Троянский конь”, сообщает РИА ”Новости”.
Уточняется, что об этом он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
По его словам, суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой ”пятой колонны” для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.
”Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий”, — отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что в основе ответных действий Москвы будет лежать ”стратегия активной обороны”.
Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию ”троянского коня” против России и Китая.