02.03.2019, 12:40

Генштаб России: США начали разработку стратегии ”Троянский конь”

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Gazeta.ru
EST
Генштаб России: США начали разработку стратегии ”Троянский конь”
TASS

Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий ”Троянский конь”, сообщает РИА ”Новости”.

Уточняется, что об этом он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой ”пятой колонны” для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

”Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий”, — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что в основе ответных действий Москвы будет лежать ”стратегия активной обороны”.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию ”троянского коня” против России и Китая.

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