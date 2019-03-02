Генштаб России: США начали разработку стратегии ”Троянский конь”

Уточняется, что об этом он рассказал на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой ”пятой колонны” для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

”Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий”, — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что в основе ответных действий Москвы будет лежать ”стратегия активной обороны”.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают стратегию ”троянского коня” против России и Китая.