Генсек ООН: пандемия поставила человечество на колени

Коронавирус показал хрупкость существующего мира и ”обнажил риски”, которые человеческое общество игнорировало в течение долгого времени, отметил Гутерриш. Он добавил, что пандемия указала на слабые места систем здравоохранения и социальной защиты, а также на структурное неравенство.

Кроме того, пандемия вызвала самую сильную рецессию экономики со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек. По его словам, экономические последствия могут привести к ”голоду исторических масштабов”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!