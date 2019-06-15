ГАЛЕРЕЯ: В Швейцарии десятки тысяч женщин не вышли на работу, протестуя против неравенства

Забастовка началась в ранние утренние часы, в частности, в Лозанне, где около сотни демонстранток пришли на площадь Рипонн, чтобы зажечь фейерверк, сообщает швейцарская вещательная компания RTS. По ее данным, в течение дня движение сильно выросло по всей стране, различные мероприятия состоялись во всех уголках Швейцарии. Как подчеркивает вещательная компания на своем сайте, пока рано подводить итоги о мобилизации на общенациональном уровне, однако ясно, что десятки тысяч собрались на улицах Швейцарии, в том числе 30 тыс. митингующих было в Лозанне, 30 тыс. — в Берне, в Женеве их было от 12 тыс. до 15 тыс. Многие участницы маршей оделись в фиолетовые блузы и платья, несли флаги и шары этого цвета, избранного своеобразным протестным символом.

Депутаты швейцарского парламента символически прервали в пятницу заседание на 15 минут. Министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд, представляющая в коалиционном правительстве центристскую Демократическо-христианскую партию, и некоторые женщины-парламентарии были в одежде фиолетового цвета.