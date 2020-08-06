ФОТО: Жители Литвы в последние дни перед введением изоляции штурмуют магазины в Польше

"Закроют, точно закроют. Слышал, что со следующей недели", — сказала Эдита из Алитуса, которую журналист встретил у магазина Biedronkа.

Во вторник утром все автомобили около Biedronka были с литовскими номерами. Можно подумать, что поляки к такому наплыву готовились: на двери магазина висит плакат на литовском языке с просьбой надевать маски, а на улице стоит большая палатка, в которой продают сезонные товары с 50% скидкой.

В самом магазине Biedronkа акций немного, литовцы уже успели раскупить свиной окорок по 9,99 злотых (2,29 евро), но осталась шейка по 11,99 злотых (2,75 евро). Овощи и фрукты можно покупать не в магазине, а у торговцев. Килограмм сливовых томатов стоит 5 злотых (1,15 евро), малиновых — 7 злотых (1,60 евро), малины — 9 злотых (2,06 евро), слив — 5 злотых (1,15 евро). "Мы уже и не смотрим на цены, когда такой курс злотого, все выгодно брать. Даже маски одноразовые здесь стоят 26 евроцентов, а в Литве дешевле 30 евроцентов не видели", — сказали супруги из Лаздияй. Они прибавили, что обязательно зайдут в аптеку, где по литовским рецептам некоторые лекарства стоят в 3 раза дешевле.

"Местные врачи даже советуют, в какую аптеку лучше идти", — сказала женщина. Многие литовцы в Сейнах маски надевают не только в магазинах, но и на улицах городка, хотя инфекции не боятся, поскольку слышали, что COVID-19 в Польше особенно распространен на западе, в Сейнах пока безопасно.

Литовцы покупают здесь алкоголь, мясо, молочные продукты, корм для домашних животных, гигиенические товары. Большинство приезжих — жители приграничных регионов: Лиздийского, Алитусского, Варенского или Друскининкайского. Похожий наплыв литовцев наблюдается и в селе Огродники, где находится магазин Vynotekа. Жители Лаздияй сюда приезжают почти каждый день, а проезжающие мимо останавливаются, чтобы потратить оставшиеся злотые.

Эугениюс Каминскас из Лаздияй сказал: "Может, и не последний раз здесь встретились. Сегодня беру лишь две палки колбасы и сметану. Придется изолироваться, поэтому будем ездить в Maximа и Norfа — не проблема". По его словам, такого наплыва литовцев в Польше он не видел с Рождества. Узнав об ограничениях, люди отправились пополнять запасы.