ФОТО | В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью "Вы чертовы убийцы детей и стариков"

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машине и воротам причинен незначительный вред. Водитель автомобиля задержан. На месте инцидента находятся полицейские, пожарные и журналисты.

В среду у Ангелы Меркель запланировано видеосовещание с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в стране, добавляет агентство.

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Foto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS