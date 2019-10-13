ФОТО: В тяжелой аварии на Таллиннском шоссе погибли два человека

В воскресенье утром, 13 октября, на Таллинском шоссе недалеко от Адажи в результате фронтального столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA и данные Госполиции Латвии.
Вызов на это дорожно-транспортное происшествие (ДТП) поступил в полицию примерно в 10:20. Согласно имеющейся информации, произошло фронтальное столкновение автомобилей Toyota и Renault.
В результате ДТП погибли два человека, один получил травму и был передан медикам.
Полиция выясняет причины ДТП.
Smaga avārija uz lielceļa #A1 (Tallinas šoseja) #Ādaži #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 13 октября 2019 г.
📸 @sadursme pic.twitter.com/7yUuWL69fU
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