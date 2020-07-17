ФОТО: В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.
Инцидент произошел в 20:08 по местному времени.
Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до ст. "Шулявська" о 20.08. Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджені вікна станції.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 17, 2020
Обставини події з'ясовують правоохоронці
Метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. pic.twitter.com/iDh7Lxevkq
Как пишет РБК, в киевской полиции сообщили, что на место взрыва выехали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других профильных служб. В ходе обследования прилегающей к станции метро территории никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Несогласованные акции в поддержку Фургала начались в 2-х городах
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19