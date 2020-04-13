ФОТО | В Казахстане заварили двери домов с инфицированными COVID-19. Чтобы не сбегали

Вечером, 8 апреля, власти казахстанского Павлодара приняли решение о закрытии на карантин двух домов и первой городской больницы. Однако простым объявлением они не ограничились. Социальные сети наводнили сообщения жителей города о том, что входные двери зданий заварили, сообщает "Павлодар-онлайн".
Корреспонденты Павлодар-онлайн проехали по адресам, подготовили на эту тему фоторепортаж и поделилилсь фотографиями с RusDelfi. Мы видим на фото, что снаружи к двери приварена щеколда и изнутри подъед покинуть невозможно. Речь идет о домах по адресам Чокина, 100 и 1 Мая в Павлодаре. Сначала их огородили защитной лентой и выставили предупреждающую табличку о карантине, а затем выставили ограждение и полицейский патруль. Жители дома имеют право только на вход в дом, выход им запрещен.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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