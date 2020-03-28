ФОТО | Трамп подписал самый крупный пакет финансовой помощи в истории США. Речь идет о двух триллионах долларов

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который ”обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям”.

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

Так, граждане с годовым доходом до $75 тыс. должны получить прямые выплаты в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по $500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса будет выделено $367 млрд, еще $130 млрд пойдет на нужды больниц.

Ранее 27 марта законопроект поддержала палата представителей, а за несколько дней до этого — американский сенат. Администрация Трампа согласовала с сенатом меры по поддержке экономики страны 25 марта.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в США превысило 97 тыс. Страна вышла на первое место по этому показателю, обогнав Италию и Китай. На этом фоне промышленный индекс Dow Jones потерял более 900 пунктов, обвалившись на 4%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. S&P 500 упал более чем на 3%, до 2541,47 пункта, а NASDAQ опустился до 7561 пунктов (минус 3,61%).