28.03.2020, 09:50

ФОТО | Трамп подписал самый крупный пакет финансовой помощи в истории США. Речь идет о двух триллионах долларов

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Trump allkirjastas 2-triljonilise abipaketi Foto: Erin Schaff via www.imago-images.de, imago images/MediaPunch/Scanpix

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который ”обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям”.

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

Так, граждане с годовым доходом до $75 тыс. должны получить прямые выплаты в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по $500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса будет выделено $367 млрд, еще $130 млрд пойдет на нужды больниц.

Ранее 27 марта законопроект поддержала палата представителей, а за несколько дней до этого — американский сенат. Администрация Трампа согласовала с сенатом меры по поддержке экономики страны 25 марта.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в США превысило 97 тыс. Страна вышла на первое место по этому показателю, обогнав Италию и Китай. На этом фоне промышленный индекс Dow Jones потерял более 900 пунктов, обвалившись на 4%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. S&P 500 упал более чем на 3%, до 2541,47 пункта, а NASDAQ опустился до 7561 пунктов (минус 3,61%).

Трамп, объясняя выход США на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, заявил, что это произошло из-за числа сделанных в стране тестов. По данным проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 27 марта в США их сделали более 625 тыс.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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