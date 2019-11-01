ФОТО: Нетрезвый турок пытался заехать на лестницу на автомобиле CityBee в Вильнюсе

По предварительным данным, молодой нетрезвый гражданин Турции с гражданкой Литвы ехал с вечеринки. После того как автомобиль переехал через мост Валакампяй, он заехал на ступеньки виадука. Оттуда машина скатилась вниз. В организме водителя было 1,52 промилле алкоголя.

Во время ДТП водитель получил травмы, его увезли в больницу. По словам полицейских, автомобиль ремонту не подлежит.

Гражданину Турции грозит штраф за вождение в нетрезвом виде и лишение прав. Кроме того, компания CityBee назначит ему штраф в размере 2000 евро. Ему также придется возместить нанесенный ущерб - заплатить за VW Golf и ремонт лестницы.