28.06.2019, 09:41

ФОТО: "Не вмешивайтесь в выборы!" На саммите G20 в Осаке прошла встреча Путина и Трампа

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ФОТО: "Не вмешивайтесь в выборы!" На саммите G20 в Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV, AFP

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений, пишут РИА Новости.

Трамп также посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил Путину пальцем, сообщает CNN. "Не вмешивайтесь в выборы!" — шутливо сказал он.

"Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

С российской стороны во встрече принимали участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали дочь президента Иванка и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

В начале переговоров журналисты попросили американского лидера призвать Путина не вмешиваться в выборный процесс Соединенных Штатов. Трамп выполнил просьбу, и оба президента улыбнулись этому как хорошей шутке.
Это третья личная встреча лидеров России и США, в основном они общаются по телефону.

До этого президенты виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе: они коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия-США в Хельсинки летом прошлого года.

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