19.09.2020, 17:49

ФОТО | На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Среди них — Нина Багинская, один из символов белорусского протеста

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ФОТО | На женском марше в Минске задержали более 200 человек. Среди них — Нина Багинская, один из символов белорусского протеста
Tut.By via REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц ”Блестящего марша” в Минске. По оценке ”МБХ медиа”, задержаны около 250 человек, передает "Медуза".

Задержана 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов белорусского протеста, сообщает ”Радио Свобода”. По информации читателя Tut.by, спустя некоторое время Багинскую освободили.

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали участниц марша возле торгового центра ”Айсберг”, сообщает телеграм-канал Nexta. Силовики стали выдергивать женщин, стоящих в сцепке у ТЦ, пишет Onliner. Задержанных так много, что перед автозаками выстроилась очередь. Часть задержанных отпустили, поскольку в автозаках закончилось место. Как минимум двух женщин госпитализировали.

Заблокированные участники марша скандировали ”Мы гуляем!”, повторяя фразу ”Я гуляю” Нины Багинской — она произнесла ее на акции 13 августа, когда омоновец пытался остановить активистку.

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