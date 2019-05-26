26.05.2019, 16:53

ФОТО и ВИДЕО: Землетрясение в Перу привело к разрушениям


РИА "Новости"
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ФОТО и ВИДЕО: Землетрясение в Перу привело к разрушениям
Foto: EPA/Scanpix

В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN), передают "РИА Новости".

Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.

По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.

В некоторых городах нарушено электроснабжение.

Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.


Землетрясение произошло утром в воскресенье, его эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.

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