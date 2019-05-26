ФОТО и ВИДЕО: Землетрясение в Перу привело к разрушениям

Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.



⚠️Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.



© @geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.

По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.

В некоторых городах нарушено электроснабжение.

Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.



⚠️VIDEO | Daños en la Heladería Selvática, en #Yurimaguas - Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. pic.twitter.com/ZDXrlb7hdc — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.



Землетрясение произошло утром в воскресенье, его эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.