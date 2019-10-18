ФОТО и ВИДЕО: Впервые в истории! Две женщины вышли в открытый космос

At 7:38am ET, our #AllWomanSpacewalk officially started as @Astro_Christina & @Astro_Jessica set their spacesuits to battery power, marking the beginning of their 5.5 hour excursion outside of the @Space_Station to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh — NASA (@NASA) 18 октября 2019 г.







В НАСА отметили, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

6 и 11 октября Кук и американский астронавт Эндрю Морган совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Однако из-за отказавшего в минувшие выходные одного из внешних энергоблоков, отвечающих за зарядку/разрядку аккумуляторных батарей станции, НАСА вынуждено было приостановить плановые работы за бортом МКС и предпринять выход в космос для проведения ремонта, которым и займутся Кук и Меир. Несмотря на сбой, электроснабжение станции остается достаточным, однако неисправность не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 — "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет десять лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.