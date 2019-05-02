ФОТО и ВИДЕО: В Петербурге ОМОН разогнал первомайское шествие за лозунг "Путин не вечен", полицейские избили журналиста

Были задержаны участники нескольких общественных движений, а также депутат Законодательного собрания Максим Резник. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали в городе около 70 человек, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Резник написал в своем Twitter, что позднее его отпустили, а руководство полиции даже принесло ему извинения. Однако оценки произошедшего как невиданного в Петербурге произвола это не меняет, заявил депутат.

"Открытая Россия" сообщает, что задержаны также председатель движения Андрей Пивоваров, координатор в Петербурге Сергей Кузин и активист Василий Кунин. Как сообщает "Радио Свобода" с места событий, пострадал также журналист Георгий Марков, который снимал акцию. Его избили и задержали полицейские.

На первомайской демонстрации в Петербурге были задержаны три человека с плакатом "Путин не вечен" и еще четыре активиста с баннером "Беглова к Собчаку". Задержания проводились и за плакат "Петербург против ЕДРА".

Полиция начала задерживать активистов еще до начала шествия 1 мая. Участника "Открытой России" Романа Самойлова полицейские забрали из его квартиры и увезли для составления протокола. Ему вменяют нарушение правил проведения мероприятия из-за состоявшейся в октябре прошлого года акции в поддержку обвиняемых по делу "Сети" и "Нового величия". Полицейские также приходили утром к члену петербургского отделения движения Евгении Литвиновой. Она не задержана. Оба активиста собирались участвовать в сегодняшнем шествии.

О своем задержании сообщил в Twitter координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

На Невском разгон марша. Людей вяжут pic.twitter.com/nSmTFGVLTH — Andrey Pivovarov (@brewerov) May 1, 2019

В Петербурге перед шествием 1 мая задерживают активистов https://t.co/V955CbyIJF

вот такой он- Первомай в РФ, праздник весны и труда и "мира".

С Первомаем дорогие Россияне! УРААААА!#миртрудмай #1мая pic.twitter.com/QpRHFjEMQ8 — MaDel' (@Mark__Del) May 1, 2019