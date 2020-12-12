ФОТО и ВИДЕО: В Латвии открытым пламенем полыхал магазин Depo

В ночь на субботу в Резекне в Латвии загорелся магазин строительных материалов Depo. К моменту приезда спасателей здание горело открытым пламенем. В 10.38 пожар удалось локализовать, пишет delfi.lv со ссылкой на LETA.
Сообщение о возгорании на ул. Стацияс,31 поступило на пульт дежурного в 02.41. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 13 500 квадратных метров. Произошел обвал стен. Из находящихся рядом домов эвакуировали жителей. Полиция ограничила движение вблизи места ЧП.
Несколько расчетов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) продолжают работать на месте происшествия. Как отмечают в ГПСС, в спасательных работах участовали 34 пожарных. К работам по ликвидации пожара привлечены 8 автоцистерн и 3 автолестницы.
Также на ул. Стацияс прибыли и представители SIA DEPO DIY, которые оказывают помощь ответственным службам.
Информации о пострадавших пока не поступало.
В Госполиции сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс в соответствии с главой 18 Уголовного закона — преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.
Также с целью предотвращения утечки химических веществ в реку Резекне установлены девять абсорбционных бонов.
Представители Государственной службы окружающей среды в интервью Латвийскому радио признали, что служба обеспокоена попаданием оставшейся после тушения пожара воды в дождевую канализацию и оттуда — в реку Резекне. Сейчас ведется поиск решений этого вопроса.
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Красавица Кабаева в силуэтном платье восхитила сеть
Папич о Cyberpunk 2077: Деньги нужны, но стримить вообще неохота