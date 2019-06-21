21.06.2019, 13:51
ФОТО и ВИДЕО | В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии. Об этом сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов, передает ТАСС. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.
Информация о возможных жертвах пока не приводится.
Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.
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