21.06.2019, 13:51

ФОТО и ВИДЕО | В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

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ИТАР-ТАСС
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ФОТО и ВИДЕО | В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Foto: AP/SCANPIX

Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов, передает ТАСС. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.

Информация о возможных жертвах пока не приводится.

Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.

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