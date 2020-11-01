ФОТО и ВИДЕО: В центр Минска стянули бронированные вездеходы с пулеметами

Такую технику в Минске заметили впервые, уточняет агентство. По его данным, колонна вездеходов с пулеметами проследовала в направлении стелы ”Минск город-герой”.

С утра 1 ноября в центр Минска начали стягивать военную технику и водометы. В городе планируется протестная акция под названием ”Дзяды” (”Предки”), ее приурочили к дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября.

Александр Лукашенко 30 октября на встрече с сотрудниками белорусского МВД сказал, что участники акций протеста ”переступили красные линии по многим направлениям” в попытках ”дестабилизировать инфраструктуру государства”. Он предупредил протестующих о жесткой реакции силовиков, поскольку им ”отступать некуда”.

Силовики стреляют в воздух

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух во время акции протеста. Об этом сообщает Газета со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Были произведены предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушения законодательства”, — сказала Ганусевич.





Комментируя информацию в СМИ, что на проспекте Независимости под ноги протестующим стреляли резиновыми пулями, представитель ведомства сообщила, что не располагает такой информацией.

Ранее очевидцы сообщили, что на проспекте Независимости силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда к ним подошла колонна митингующих.

Также вспышки и хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, слышны рядом с протестующими на северо-востоке Минска. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на очевидцев.

Белорусские силовики продолжают пресекать несанкционированные протестные акции: по данным очевидцев, на митингах 1 ноября задержано почти 50 человек.