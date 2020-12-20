ФОТО И ВИДЕО | В Беларуси прошел "Марш народного трибунала". По республике задержано 140 человек

В городах Беларуси в воскресенье проходит "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками".
Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря, передает DW.
”Интерфакс” утром сообщил, что в Минск стягивается спецтехника.
С 13.30 по местному времени из столицы Беларуси стали поступать сообщения о задержаниях.
На улицах Филатова и Народная в Минске задержаны не менее 10 человек. Между тем Onliner сообщает о разгоне протестующих в районе Золотой Горки. По словам читателей, там колонну примерно из пятидесяти человек разогнали выскочившие из микроавтобусов силовики, несколько человек были задержаны. Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам, после этого девушку увели машину.
О задержании нескольких человек в Минске сообщила информагентству "Интерфакс-Запад" и официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По данным на 14.40 на акциях протеста в Беларуси задержали больше 20 человек. Об этом сообщает правозащитный центр ”Весна”. В списках правозащитников числится 21 человек. 18 задержаний произведено в Минске, еще по одному в Гродно, Борисове и Солигорске. Отмечается, что список продолжает дополняться.
Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, по состоянию на 17.20 местного времени в Минске было задержано Около 100 человек.
По состоянию на 19.15 (время местное) правозащитный центр "Весна" сообщает о 140 задержанных на протестах в Минске и других городах. Telegram-канал "Списки Задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)" опубликовал имена 133 задержанных.
В районе Золотой Горки случился разгон. По словам читателей, колонну примерно из пятидесяти человек разогнали силовики, которые выскочили из микроавтобусов. Как минимум несколько человек были задержаны.
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