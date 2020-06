ФОТО и ВИДЕО | Очередное ценное произведение искусства уничтожил горе-реставратор. Вспоминаем другие "жертвы"

К реставратору обратился частный коллекционер, предложивший за 1200 евро почистить полотно, на котором изображена Дева Мария. В ходе работы что-то пошло не так, лицо Мадонны изменилось до неузнаваемости и две попытки восстановить картинку так ни к чему не привели.

Оригинал — слева. Две попытки восстановить полотно — справа. Ох! ”Эксперты призывают к государственному регулированию после последней неумелой реставрации произведения искусства в Испании: картина ”Непорочное зачатие” Мурильо, как сообщают, очищена реставратором мебели Нью-йоркское издание The Cut назвало получившуюся работу ”Картофельной Мадонной”, а испанские специалисты потребовали ужесточить законы, чтобы реставрацию доверяли только профессионалам.

Измененное полотно Мурильо сразу же сравнили с ”пушистым Иисусом” — неудачно отреставрированной фреской Элиаса Гарсиа Мартинеса в одном из храмов в испанском городе Борха. В 2010-2012 годах фреску отреставрировала прихожанка храма Сесилия Хименес.

Twitter

Если этого вам мало, посмотрите, как реставрируют разные работы в той же Испании и других странах.

A parishioner in El Ranadoiro, Spain recently "restored" a set of 15th century wooden statues by painting them in garish colors. And experts aren't sure they can be restored.



SIGH!https://t.co/MRaydQAJbQ pic.twitter.com/WoFD12e00I — FishEaters.com ΑΩ☾ (@FishEaters) September 24, 2018

Прихожанка в Раньядойро, Испания, недавно ”восстановила” группу деревянных скульптур XV века, окрасив их в броские цвета. И эксперты не уверены, что их можно восстановить. Вздох!

A priceless, religious sculpture gets botched restoration by hired school teacher. Wooden carving of St George has been a feature of church of San Miguel de Estella, in Navarre, northern Spain, since the 16th century. #Brand #influencer #entrepreneur #luxury #branding #celebrity pic.twitter.com/2dM6z2iHSo — Ingrid Elfver (@BornCelebrityTV) June 28, 2018

Бесценная религиозная скульптура неудачно отреставрирована школьным учителем. Деревянное резное изображение Святого Георгия находилось в церкви Сан Мигель де Эстелла в Наварре на севере Испании, начиная с XVI века.

Heather Wise de Canadá restauró la cabeza del niño Jesús que fue robada, pero quedó un poco distinta... Debe ser el color pic.twitter.com/sThyX1Xn1M — LasUltimas🗯️ (@lasultimas) October 24, 2016

Хизер Вайс из Канады отреставрировала голову статуи младенца Иисуса, которая была украдена. Получилось не очень похоже… Должно быть из-за цвета.

Ocakli Ada Castle (ca. 100), Sile, Turkey. Before and after “restoration”. pic.twitter.com/0cIPEVvDqI — Marina Amaral (@marinamaral2) April 19, 2020

Замок Окакли Ада, Шиле, Турция. До и после ”реставрации”