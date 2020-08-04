ФОТО и ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв. Более ста погибших, тысячи раненых

Несколько иностранцев числятся среди погибших и раненных в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут. Об этом сообщает Лента со ссылкой на ТАСС.

Так, МИД Филиппин заявил о гибели двух граждан и ранении шести человек в Ливане. Премьер министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о смерти одного австралийца.

О нескольких раненых работниках на территории своего посольства в Бейруте сообщил МИД Германии, однако их точное число не приводится. Известно, что посольство Берлина в Ливане расположено недалеко от порта, где произошел взрыв. Также пострадали два сотрудника дипмиссии Бельгии и двое членов их семей. Ранения получила и высокопоставленный кипрский дипломат.

Кроме того, были ранены 48 миротворцев ООН, 27 членов их семей и трое их гостей. Судно миссии Временных сил организации в Ливане было пришвартовано в гавани, оно получило повреждения.

Мощнейший взрыв в порту Бейрута меньше чем за сутки унес жизни более 100 человек. Местные больницы не справились с наплывом раненых, поэтому пострадавших пришлось экстренно вывозить из города, сообщает 360tv.ru. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушениях как минимум половины города. Власти объявили 5 августа днем траура.

Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.

"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — рассказал собеседник агентства.