25.08.2020, 15:25

ФОТО | Грета Тунберг вернулась в школу


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ФОТО | Грета Тунберг вернулась в школу
screenshot - youtube

В Швеции учебный год начинается в августе, и вместе с другими учениками в школу вернулась всемирно известная экологическая активистка 17-летняя Грета Тунберг.

Известная как инициатор климатических забастовок среди школьников, Тунберг взяла академический отпуск в предыдущем учебном году, чтобы сосредоточиться на путешествиях и распространении своей идеи.

Вчера в фото-сообщении в социальных сетях Тунберг объявила, что учебный отпуск окончен, и она счастлива вернуться в школу. Неизвестно, в каком городе и в какой школе Тунберг получит образование. Несмотря на пандемию, Швеция никогда не прерывала обучение, но старшие классы средней школы имеют право перейти на электронное обучение в случае необходимости.

Тунберг не критиковала решение правительства, но считает нецелесообразным заставлять детей возвращаться в школу, по крайней мере, в некоторых странах, затронутых пандемией. ”Очень несправедливо, что индийских учеников заставляют сдавать государственные экзамены, в то время как пандемия Covid-19 продолжается, а миллионы людей страдают от сильного наводнения”, — возмущается девушка в Twitter. ”Я поддерживаю их призыв перенести экзамены”.

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