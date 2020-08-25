ФОТО | Грета Тунберг вернулась в школу

Известная как инициатор климатических забастовок среди школьников, Тунберг взяла академический отпуск в предыдущем учебном году, чтобы сосредоточиться на путешествиях и распространении своей идеи.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Вчера в фото-сообщении в социальных сетях Тунберг объявила, что учебный отпуск окончен, и она счастлива вернуться в школу. Неизвестно, в каком городе и в какой школе Тунберг получит образование. Несмотря на пандемию, Швеция никогда не прерывала обучение, но старшие классы средней школы имеют право перейти на электронное обучение в случае необходимости.

Тунберг не критиковала решение правительства, но считает нецелесообразным заставлять детей возвращаться в школу, по крайней мере, в некоторых странах, затронутых пандемией. ”Очень несправедливо, что индийских учеников заставляют сдавать государственные экзамены, в то время как пандемия Covid-19 продолжается, а миллионы людей страдают от сильного наводнения”, — возмущается девушка в Twitter. ”Я поддерживаю их призыв перенести экзамены”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!