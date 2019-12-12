Forbes: смотрите, кто вошел в TOП-100 самых влиятельных женщин мира. Есть и россиянка

В первую пятерку вошла экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая в 2019 году возглавила Еврокомиссию. Она заняла четвертую строчку — после председателя Европейского центробанка Кристин Лагард (2-е место), ранее возглавлявшей Международный валютный фонд (МВФ) и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (3-место). На пятом месте — гендиректор американской автомобильной компании General Motors Мэри Барра.

Самая влиятельная россиянка

Единственной россиянкой в рейтинге оказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина, занявшая 53-ю строчку. Среди других наиболее известных женщин, отмеченных Forbes, — королева Великобритании Елизавета II (40-е место), дочь президента США Дональда Трампа Иванка (42-е место), а также певицы Рианна, Бейонсе и Тейлор Свифт (места 61, 66 и 71 соответственно).

Впервые в рейтинг вошла гражданская активистка Зузана Чапутова, которая стала в 2019 году первой женщиной-президентом Словакии (80-е место). Среди дебютантов оказалась также 16-летняя ГретаТунберг, ставшая самой молодой участницей рейтинга за всю его историю. Шведская экоактивистка, которую американский еженедельник Time недавно назвал "человеком 2019 года", в списке Forbes заняла последнее место.