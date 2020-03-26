26.03.2020, 13:50

Финляндия решила изолировать регион Уусимаа: на въездах и выездах будут установлены блокпосты

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Sanna Marin 16.01.2020
Sanna Marin 16.01.2020Foto: Andres Putting

Распространение коронавируса заставило правительство Финляндии принять решение об изоляции региона Уусимаа от остальных частей страны. На данный момент диагностировано 880 инфицированных, подавляющее большинство из которых (75%) именно в Уусимаа, пишет Yle.

На пресс-конференции премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила, что запрет на въезд и выезд из провинции будет действовать с 27 марта до 19 апреля 2020 года.

Речь идет о поездках, не связанных с работой, или выполнением срочных служебных обязанностей.

Внутри провинции передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Министр внутренних дел Мария Охисало (Зел) выступила с призывом к жителям Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой.

Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции, и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф, но это крайняя мера.

Министр обороны Антти Кайкконен (ЦФ) заявил о готовности армии оказать помощь полиции в соблюдении правил передвижения.

Правительство добивается также закрытия ресторанов, однако, из-за процедурных вопросов, решения пока не принято.

Несмотря на это, глава правительства Марин призвала рестораторов добровольно закрыть залы для посетителей и продавать еду только на вынос.

Парламент рассмотрит сегодня предложение правительства о запрете въезжать в регион Уусимаа и выезжать из него. Вероятно, что трехнедельный запрет вступит в силу в пятницу. Цель изоляции региона — предотвращение распространения коронавируса.

Глава полиции Сеппо Колехмайнен в ходе пресс-конференции призвал граждан серьезно относиться к ограничениям.

Полиция будет патрулировать движение не только на крупных, но и на небольших дорогах. Некоторые дороги будут перекрыты. Также полиция будет патрулировать на железнодорожных станциях, в аэропортах и морских портах.

Сначала полиция будет выдавать гражданам буклеты на нескольких языках, в которых подробно рассказано об ограничениях и указаны границы региона Уусимаа. При многочисленных нарушениях полиция будет иметь право выписывать штраф.

Границу региона можно будет пересекать только при крайней надобности. Поездки, связанные с работой и выполнением срочных обязанностей, будут разрешены. Также можно будет, например, встречаться с детьми и ухаживать за близкими родственниками.

Люди будут обязаны предъявить полиции удостоверение личности и справку о том, почему им необходимо пересекать границу. Например, работодатель может написать справку для работника. Письменные справки, однако, необязательны. Человек может устно разъяснить причины поездки.

Глава полиции также напомнил о необходимости соблюдать дистанцию.

- Наш главный посыл: оставайся дома, избегай контактов с людьми, — заявил Колехмайнен.

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