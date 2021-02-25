Финляндия объявила о трехнедельном локдауне

Как сообщает Yle, правительство Финляндии объявило о локдауне.
Переговоры правительства о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса прошли накануне вечером в Доме сословий в Хельсинки, а сегодня утром на пресс-конференции правительства премьер-министр Санна Марин сообщила о трехнедельном национальном локдауне с 8 марта. Она отметила, что даже после истечения трех недель ограничения будут сняты лишь частично.
"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", — сказала она.
Согласно источникам Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов.
По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса. Для сдерживания вируса необходимы более жесткие ограничительные меры.
Еще одним аргументов в пользу ужесточения карантина стал рост числа коронапациентов, нуждающихся в палатах интенсивной терапии. По словам Матти Рейникайнена, профессора-реаниматолога из университетской больницы Куопио, можно говорить о приближении третьей волны.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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