Финляндия объявила о трехнедельном локдауне

Переговоры правительства о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса прошли накануне вечером в Доме сословий в Хельсинки, а сегодня утром на пресс-конференции правительства премьер-министр Санна Марин сообщила о трехнедельном национальном локдауне с 8 марта. Она отметила, что даже после истечения трех недель ограничения будут сняты лишь частично.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", — сказала она.

Согласно источникам Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов.

По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса. Для сдерживания вируса необходимы более жесткие ограничительные меры.

Еще одним аргументов в пользу ужесточения карантина стал рост числа коронапациентов, нуждающихся в палатах интенсивной терапии. По словам Матти Рейникайнена, профессора-реаниматолога из университетской больницы Куопио, можно говорить о приближении третьей волны.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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