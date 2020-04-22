Fake News: НАТО выводит войска из Литвы

”Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости — это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО”, — Кароблис.

По данным ведомства, аналогичное сообщение получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Департаменте стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы отметили, что последовательные попытки использовать кризис, вызванный пандемией Covid-19, для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.

”Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения”, — сообщает министерство.

По данным ведомства, с 1 февраля зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о коронавирусе.

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