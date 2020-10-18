18.10.2020, 13:06

Facebook удалил 120 000 рекламных постов перед выборами в США

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Mõni mees peaks vahepeal sotsiaalmeediast end välja logima ning mõtlema, mida sobib võõrale kirjutada, mida mitte.
Mõni mees peaks vahepeal sotsiaalmeediast end välja logima ning mõtlema, mida sobib võõrale kirjutada, mida mitte. Foto: Tanel Meos

Facebook и Instagram не стали размещать 2,2 млн рекламных сообщений, увидев в них попытки "помешать голосованию" на выборах президента США 3 ноября.

Социальная сеть Facebook и сервис для обмена фотографиями Instagram не приняли к размещению 2,2 млн рекламных сообщений, увидев в них попытки "помешать голосованию" на будущих выборах президента США. Еще 120 000 постов были удалены по этой же причине, сообщил вице-президент Facebook по связям с общественностью Николас Клегг в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, обнародованном в воскресенье, 18 октября.

Эксперты соцсети сотрудничают с 70 СМИ по вопросам верификации информации, добавил Клегг. По его словам, благодаря использованию искусственного интеллекта, Facebook удалил уже "миллиарды постов и фейковых профилей" еще до того, как на них пожаловались пользователи. Facebook хранит рекламные объявления, а также информацию об их финансировании и происхождении на протяжении 7 лет, чтобы "обеспечить прозрачность", подчеркнул Клегг.

Тем самым крупнейшая в мире соцсеть стремится избежать повторения ситуации перед президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2016 году. Тогда через Facebook массово предпринимались попытки, в том числе из России, манипулировать мнением избирателей. В 2020 году выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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