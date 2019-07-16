Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, могут нести ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга", произошедшую 17 июля 2014 года. Это три россиянина — бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

ЕС в этой связи призвал Россию "взять на себя ответственность и полностью сотрудничать" со следствием. В Брюсселе также выразили полную уверенность в "независимости и профессионализме правовых процедур", которые будут запущены в дальнейшем.

Судебный процесс начнется даже в отсутствие подозреваемых



"Наши сердца — со всеми теми, кто потерял близких, мы по-прежнему разделяем их горе", — добавила Могерини.