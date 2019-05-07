"Это малоизвестно". Российская писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

"Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки", — пишет автор статьи.

По мнению Чижовой, роль Гитлера здесь "очевидна": во избежание больших потерь при штурме города он принял "научно обоснованное" (высказывание о блокаде эксперта вермахта по продовольствию Вильгельма Цигельмайера. — Прим. ред.) решение — "заморить голодом население Ленинграда, всех, включая стариков и детей".

Сталин же, как считает автор статьи, ненавидел Ленинград из-за "самосознания" его жителей, "их способности к независимому мышлению", которые "необходимо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти" советского лидера.

По словам писательницы, "иначе нельзя объяснить" то, что во время блокады поезда с военной продукцией ленинградских заводов шли на Большую землю, "тогда как Сталин и его пособники даже не организовали минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами питания".

"Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами — по оценкам историков, было задействовано не менее ста грузовых поездов. Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней", — заявила Чижова.