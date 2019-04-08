Эстоноземельцев ждут в Москве! Весенней, романтичной, музыкальной…

Участники прилетят даже с Мальдив, оттуда прибудут дебютанты. Новичками ”Московской весны” станут и вокалисты из Южно-Африканской Республики, Намибии, Парагвая, из Тайваня и Пуэрто-Рико.

И не приходится сомневаться, что конкурсантами станут лучшие из лучших! Cамые яркие исполнители и вокальные коллективы со всего мира! Ведь ”Московская весна A Cappella” является одним из самых масштабных в мире конкурсов и одновременно фестивалем акапельного пения, получившим известность далеко за пределами России. Причем география ”Московской весны” с каждым годом сильно расширяется (в 2017-м конкурс начинался с 12-ти стран, а на грядущий поступили заявки уже более чем из 20-ти стран), а интерес к нему растет — как у участников, так и у публики. Как удалось выяснить, многие туристы даже специально планируют свой отпуск, чтобы побывать в майские дни в Москве и посетить фестиваль ”Московская весна A Cappella”. Например, в прошлом году его посетило почти семь миллионов человек.

Пение будет звучать по всей Москве, а концертные площадки будут радовать глаз красивым весенним убранством. Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

Еще можно стать участником!



Прием заявок на конкурс ”Московская весна A Cappella” продлен до 10 апреля, включительно. Их могут подавать исполнители любых жанров — джаза, соула, рока, блюза, госпела, этно-фолка и других, имеющие музыкальный репертуар продолжительностью от 20-30 минут. Необходимо заполнить анкету и предоставить видеозапись своего выступления продолжительностью до пяти минут на официальном сайте ”Московской весны A Cappella”: acappella.moscow. Видеозапись должна быть сделана на одну неподвижную камеру без перерывов в ходе исполнения одного произведения и отображать исполнителей в полный рост.

В этом году на ”Московской весне A Cappella” конкурсанты будут выступать в четырех номинациях: ”От одного до трех человек” (с использованием дополнительного звукового оборудования — устройства с функцией Live Looping), ”От двух человек”, ”От пяти человек” и ”От девяти человек”.

Творчество конкурсантов будут оценивать члены звездного жюри — в его состав войдут знаменитые российские и зарубежные музыкальные деятели, кроме того, и сами слушатели смогут проголосовать за конкурсантов на том же сайте (acappella.moscow) и повлиять на судьбу обладателя главного приза конкурса — Гран-при, которое в прошлом году на ”Московской весне A Cappella” завоевала группа ”Six Appeal” из США. Победителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин лично. А хоровой коллектив из соседней с нами Латвии ”Koukie People” был отмечен почетным вторым местом в номинации ”Большие вокальные группы”.

Пение будет звучать по всей Москве, а концертные площадки будут радовать глаз красивым весенним убранством. Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

Музыка польется с балконов и крыш!



”Московская весна A Cappella” уже прославилась необычными местами выступления. На предыдущих фестивалях свое вокальное мастерство исполнители и коллективы демонстрировали на многочисленных московских улицах, площадях, в скверах и на красивых уличных лестницах, на вокзалах и в… торговых центрах, а еще пели с балконов и даже с крыш домов и зданий… И на фестивале этого года музыка буквально окутает по-настоящему весеннюю Москву!

Ну а в прошлом году многим гостям фестиваля очень понравились концерты на открытой сцене знаменитого парка ”Зарядье”, откуда открывается прекрасный вид на Кремль и Красную площадь. К слову, концертных площадок по всей Москве будет устроено несколько десятков — на прошлом фестивале сцен для выступлений было больше сорока, а фестивальных площадок больше шестидесяти.