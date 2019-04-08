Эстоноземельцев ждут в Москве! Весенней, романтичной, музыкальной…

С 1 по 12 мая по всей российской столице вновь зазвучит музыкальный конкурс и фестиваль ”Московская весна A Capella” цикла городских уличных мероприятий ”Московские сезоны”. Стать его гостями, насладиться разнообразной музыкой в исполнении артистов из многих стран и регионов России, а еще поболеть за них приглашают и жителей Эстонии!..
Из Сингапура, Намибии, Парагвая…
Открытый международный конкурс и фестиваль акапельного пения ”Московская весна A Cappella” нынче пройдет в Белокаменной уже в третий раз, участвовать в нем изъявили желание уже больше двух сотен исполнителей и коллективов со всего мира и прием заявок продолжается. Продемонстрировать свои незаурядные данные, высокое мастерство и большой талант в Москву прибудут вокалисты из Германия, Австрии, Великобритании, США, Испании, а также из таких отдаленных государств, как Китай, Сингапур, Республика Корея.
Участники прилетят даже с Мальдив, оттуда прибудут дебютанты. Новичками ”Московской весны” станут и вокалисты из Южно-Африканской Республики, Намибии, Парагвая, из Тайваня и Пуэрто-Рико.
И не приходится сомневаться, что конкурсантами станут лучшие из лучших! Cамые яркие исполнители и вокальные коллективы со всего мира! Ведь ”Московская весна A Cappella” является одним из самых масштабных в мире конкурсов и одновременно фестивалем акапельного пения, получившим известность далеко за пределами России. Причем география ”Московской весны” с каждым годом сильно расширяется (в 2017-м конкурс начинался с 12-ти стран, а на грядущий поступили заявки уже более чем из 20-ти стран), а интерес к нему растет — как у участников, так и у публики. Как удалось выяснить, многие туристы даже специально планируют свой отпуск, чтобы побывать в майские дни в Москве и посетить фестиваль ”Московская весна A Cappella”. Например, в прошлом году его посетило почти семь миллионов человек.
Еще можно стать участником!
Прием заявок на конкурс ”Московская весна A Cappella” продлен до 10 апреля, включительно. Их могут подавать исполнители любых жанров — джаза, соула, рока, блюза, госпела, этно-фолка и других, имеющие музыкальный репертуар продолжительностью от 20-30 минут. Необходимо заполнить анкету и предоставить видеозапись своего выступления продолжительностью до пяти минут на официальном сайте ”Московской весны A Cappella”: acappella.moscow. Видеозапись должна быть сделана на одну неподвижную камеру без перерывов в ходе исполнения одного произведения и отображать исполнителей в полный рост.
В этом году на ”Московской весне A Cappella” конкурсанты будут выступать в четырех номинациях: ”От одного до трех человек” (с использованием дополнительного звукового оборудования — устройства с функцией Live Looping), ”От двух человек”, ”От пяти человек” и ”От девяти человек”.
ТОП
Творчество конкурсантов будут оценивать члены звездного жюри — в его состав войдут знаменитые российские и зарубежные музыкальные деятели, кроме того, и сами слушатели смогут проголосовать за конкурсантов на том же сайте (acappella.moscow) и повлиять на судьбу обладателя главного приза конкурса — Гран-при, которое в прошлом году на ”Московской весне A Cappella” завоевала группа ”Six Appeal” из США. Победителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин лично. А хоровой коллектив из соседней с нами Латвии ”Koukie People” был отмечен почетным вторым местом в номинации ”Большие вокальные группы”.
Музыка польется с балконов и крыш!
”Московская весна A Cappella” уже прославилась необычными местами выступления. На предыдущих фестивалях свое вокальное мастерство исполнители и коллективы демонстрировали на многочисленных московских улицах, площадях, в скверах и на красивых уличных лестницах, на вокзалах и в… торговых центрах, а еще пели с балконов и даже с крыш домов и зданий… И на фестивале этого года музыка буквально окутает по-настоящему весеннюю Москву!
Ну а в прошлом году многим гостям фестиваля очень понравились концерты на открытой сцене знаменитого парка ”Зарядье”, откуда открывается прекрасный вид на Кремль и Красную площадь. К слову, концертных площадок по всей Москве будет устроено несколько десятков — на прошлом фестивале сцен для выступлений было больше сорока, а фестивальных площадок больше шестидесяти.
Ограничений по вокальным жанрам не будет, потому что-то интересное для себя обязательно найдет каждый меломан. Ранее на ”Московской весне A Cappella” можно было услышать джаз в исполнении групп из Италии и Венгрии, кантри из Сиэтла, барбершоп из Гонконга, кинохиты Болливуда, песни из популярных бродвейских мюзиклов. Группа ”Queimada” из Мадрида исполняла духовную музыку XVII века на самых разных диалектах испанского языка, коллектив ”Alma Israeli Woman's Voice” знакомил слушателей с музыкой, сочиненной и обработанной женщинами-композиторами из Израиля. Множество необычных и запоминающихся выступлений, конечно же, ждут публику и в этом году.
Участники ”Московской весны A Cappella 2018” подарили слушателям 700 часов живого пения, не меньше ожидается и на сей раз!
Мастер-классы, угощения и веселье
Помимо сотен концертов и тысяч песен, которые, напомним, будут звучать прямо под открытым небом, гостей фестиваля, детей и взрослых, вновь ждут и другие представления, а также тематические мастер-классы — кулинарные и творческие, которые позволят и научиться чему-то новому и ближе познакомят со всевозможной музыкой и музыкальными инструментами, Можно и самим заняться вокалом и хотя бы на короткое время ощутить себя настоящим артистом. Планируется, что состоятся экскурсии и интересные лекции. Будут представлены различные выставки. Размяться можно будет в подвижных играх и спортивных состязаниях. А еще без устали кружиться на каруселях!
Все это гостям фестиваля вне зависимости от возраста будет доступно совершенно бесплатно! А прибывшие из других стран не ощутят языкового барьера, ведь все мероприятия ”Московских сезонов” спланированы так, что могут быть доступны людям любой национальности, говорящим на разных языках.
А еще цикл городских уличных мероприятий ”Московские сезоны” славится очень красивыми фестивальными площадками с установленными на них необычными арт-объектами. И площадки фестиваля ”Московская весна A Cappella” порадуют глаз своих гостей, подарят им много положительных эмоций, подойдут для прогулок в приятной компании и возможности сделать красивые фото на память, которые обязательно соберут много лайков в ваших аккаунтах в социальных сетях.
Приятно провести время с близкими людьми можно и в уютных ресторанчиках ”Московской весны”, где традиционно будет представлено обширное и оригинальное меню на любой вкус, даже взыскательный. А в красивых торговых домиках можно будет выбрать сувениры, оригинальные и полезные вещицы, различные лакомства, обычно товар прибывает из разных уголков России и даже из-за рубежа.
Поспешите!
Словом, весенняя романтика захватит майскую Москву! Поспешите зарядиться ею и вы! Тем более, что между нашими столицами существует прямое транспортное сообщение — поезд Таллинн-Москва-Таллинн ходит ежедневно, только о покупке билета лучше позаботиться заранее.
Еще больше информации о конкурсе и фестивале ”Московская весна A Cappella 2019” можно узнать на его официальном сайте: acappella.moscow