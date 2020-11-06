ЕС ввел санкции против Лукашенко

По данным агентства, ЕС внес в черный список Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Беларуси.

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