Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передает Haberler.

”Минское трио, США, Россия и Франция… Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием”, — сказал президент.

Он также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В конфликте Турция поддерживает Азербайджан. Анкара разделяет точку зрения Баку, которая заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха, изначально принадлежавшую Азербайджану.

В четверг, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие Турции в конфликте может существенно ускорить его окончание. ”Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда”, — заявлял Алиев. По его словам, если Турция будет участвовать в процессе урегулирования конфликта, то он очень скоро остановится и ”начнется процесс примирения”.

В Армении в свою очередь полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. ”По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха”, — утверждал он.